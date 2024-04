Maxi incendio ad Ardea, la discarica brucia ancora: oggi i primi rilievi per la qualità dell'aria

La discarica abusiva di Ardea brucia ancora. Dalla zona dove all'alba di lunedì è scoppiato il maxi incendio di pneumatici, continua ad alzarsi nuvole di fumo. Secondo i soccorritori ci vorranno molte ore di lavoro, forse giorni interi, per spegnere le fiamme e bonificare i focolai sotto le montagne dei rifiuti speciali e accumulati negli anni nel terreno di proprietà di un imprenditore che aveva chiuso il sito di stoccaggio senza mai bonificarlo.

La procura di Velletri, per capire meglio cosa sia successo, ha aperto un fascicolo di indagine. I magistrati attendono le prime informative dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Inizialmente si procederà per il reato di incendio e alla luce di quanto emergerà dalle indagini, si deciderà se procedere per la fattispecie dolosa o colposa.

L'ordinanza del sindaco

Nel frattempo prosegue il monitoraggio della situazione. Si è in attesa di ulteriori informazioni da parte dell'Arpa Lazio e della Asl Roma 6, oltre che dei vigili del fuoco e dei carabinieri, per valutare l'adozione di eventuali provvedimenti. Il sindaco del comune di Ardea Fabrizio Cremonini, nella serata di ieri, ha emesso una ordinanza anche se l'incendio, che come detto brucia ancora, risulta circoscritto.

"In caso sia visibile il fumo e si dovesse avvertire odore intenso, occorre tenere chiuse porte e finestre, limitare gli spostamenti allo stretto necessario e lavare con accuratezza frutta e verdura di produzione propria", ha scritto il primo cittadino. Inoltre, il sindaco di Ardea ha stabilito, in via precauzionale, che venga effettuata una pulizia straordinaria di tutte le strade interessate dall’evento, nonché delle relative pertinenze, a partire da quelle nelle immediate vicinanze delle scuole e dei luoghi pubblici maggiormente frequentati.

I risultati dai dati Arpa

L'Arpa Lazio, invece, ha già installato una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria, oggi verranno fatti i campionamenti e si attendono i primi esiti. "Per avere un primo quadro con i risultati occorrerà attendere le successive 24 ore - ha spiegato l'assessore all'ambiente, alla transizione energetica, al turismo e allo sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. - I rilievi di Arpa Lazio confermano intanto che nell'area andata a fuoco erano presenti essenzialmente pneumatici, veicoli fuori uso, frigoriferi e lavatrici".

"Stando ai riscontri di queste ore il vento soffia in direzione della zona dei Castelli Romani. In attesa di dati certificati - conclude l'assessore - è bene che la popolazione delle zone interessate si attenga alle indicazioni di precauzione fornite dalle autorità locali e dalla Asl Roma 6".

"Ennesimo disastro ambientale"

La situazione, in sostanza, resta da monitorare. Secondo Legambiente, in attesa dell'esito delle indagini, comune non ci sono dubbi, si tratta dell'ennesimo disastro ambientale causato dalla mala gestione dei rifiuti".

"L'incendio di pneumatici ad Ardea è un nuovo disastro ambientale che cala sulla pelle delle persone - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Sulle responsabilità puntuali del terribile rogo indagano le autorità competenti, verso le quali ci mettiamo a disposizione, con i dati degli ecoreati da smaltimento illecito. Quel fumo nero, pieno di diossine e di impatti per la nostra salute, è generato da un sistema di smaltimento dei rifiuti e di rigenerazione della materia prima seconda che deve fare passi da gigante, perché se continua a mancare il circuito virtuoso dell'economia circolare, si continuano a lasciare spazi immensi a chi smaltisce illecitamente: le conseguenze sono anche e soprattutto momenti di impatto ambientale terribile come questo ultimo incendio".

Legambiente ricorda che negli ultimi 5 anni di criminalità ambientale, dal 2018 al 2022, sono stati 6.211 i reati ambientali accertati a Roma e ben 13.040 quelli nel Lazio, quinta peggior regione: quella di Roma è stata la provincia più colpita in assoluto, nel 2022, con 1.315 illeciti. Nello stesso quinquennio però, per i reati di smaltimento illecito dei rifiuti il Lazio sale al terzo posto, sul podio delle peggiori regioni in assoluto con 3.361 reati.