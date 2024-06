Incendio Ardea, in fiamme discarica abusiva di auto e plastica. Il comune: "Tenete le finestre chiuse"

Un maxi incendio si è sviluppato nella giornata di giovedì 20 giugno ad Ardea, comune del litorale della provincia a sud di Roma. Il rogo, che ha causato una enorme coltre di fumo nero, è divampato nel pomeriggio di ieri alle porte di Tor San Lorenzo, nella zona delle Salzare, tra via Valli di Santa Lucia e via Monti di Cesavero.

A bruciare una discarica abusiva di auto abbandonate, ma anche con cumuli di rifiuti di plastica e calcinacci. In particolare, subito dopo lo scoppio del rogo che, in poco tempo, si è espanso in una zona di circa quattro ettari, unitamente ai vigili del Fuoco di Pomezia e al personale della protezione civile Airone sono intervenuti gli agenti del corpo di polizia locale, altri gruppi di protezione civile da Roma e i carabinieri.

Le fiamme, anche a causa delle condizioni meteorologiche, sono arrivate fino alla ex cava e proprio qui hanno preso fuoco i rifiuti di vario genere presenti in quest'area. Una famiglia presente in zona è stata anche evacuata. In serata la situazione è tornata alla (quasi) normalità.

Sul caso è intervenuto il vice sindaco e assessore all'ambiente di Ardea, Lucia Anna Estero, che ha intimato alla cittadinanza prudenza: "Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a notte inoltrata e i vigili del fuoco, questa mattina, sono ancora sul posto per le operazioni di competenza".

Nel frattempo è stato chiesto e ottenuto che Arpa Lazio installasse una colonnina per il campionamento dell'aria ed è stato chiesto anche un monitoraggio del suolo. "Al momento, raccomandiamo alla popolazione residente in zona e nelle aree dove si avverte il forte odore di materiale bruciato, di tenere chiuse porte e finestre e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivate sul territorio prima del loro consumo", ha concluso Lucia Anna Estero.