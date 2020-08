Incendio ad Ardea, brucia deposito di pneumatici usati: fumo nero sul litorale

Furioso incendio nella notte ad Ardea, comune sul litorale sud di Roma. Il vasto rogo, scoppiato per cause ancora da appurare, è iniziato nella notte del 19 agosto e proseguito fino alle prime ore di giovedì 20 agosto quando i vigili del fuoco hanno domato le ultime fiamme, iniziando la bonifica dall'area.

A bruciare un deposito di gomme usate in via Valle Caia ad Ardea. Una colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza, si è alzata in cielo.

Tanti i residenti del territorio che hanno denunciato di percepire un'aria respirare un'aria irrespirabile rivivendo così l'incubo dopo il rogo avvenuto all'impianto di stoccaggio dei rifiuti Loas di Aprilia. Distrutti 8 capannoni del deposito di cui sei adibili allo stoccaggio di pneumatici per auto e mezzi industriali.

Sul posto hanno lavorato per ore otto squadre di vigili del fuoco con il supporto di una autobotte chilolitrica (capiente litri 18.000). Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte. Sul posto anche i carabinieri.