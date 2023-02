Incendio ad Aprilia, capannoni in fiamme: "Rischio disastro ambientale"

Maxi incendio ad Aprilia, comune in provincia di Latina alle porte della Capitale, dove una densa colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza, si è alzata in cielo mettendo in allerta i residenti. Le fiamme hanno interessato i capannoni in via Enna, una traversa di via Toscanini. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco - con l'intervento ancora in corso - che stanno lavorando per avere ragione del vasto rogo. Da quanto si apprende a scopo precauzionale è stata fatta evacuare una scuola che si trova nelle vicinanze.

Chiudete le finestre

"L’Amministrazione comunale - si legge in una nota ufficiale - informa che questo pomeriggio si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone di un lotto di proprietà privata tra via Enna, via Toscanini e via Caltanissetta. Il sindaco Antonio Terra, insieme alla polizia locale, si è recato sul posto per monitorare la situazione e comprendere l’entità dell’incendio stesso. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile stanno lavorando per spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità". “Le coperture del capannone sono in laterizi e lamiere” ha spiegato lo stesso primo cittadino. In attesa dei primi rilievi e risultanze circa la dinamica del rogo e il materiale andato bruciato, l’Amministrazione comunale consiglia alla cittadinanza residente nella zona interessata dalle fiamme di chiudere le finestre, non accendere i condizionatori e di non recarsi sul luogo dell’incendio.

Rischio disastro ambientale

Un vasto incendio, a "rischio disastro ambientale". Come spiegano dall'Osservatorio Nazionale Amianto: "I capannoni della struttura sono ricoperti di amianto, come aveva segnalato 3 anni fa l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto. La nube tossica visibile anche dalla Pontina è composta da diossine e altri componenti cancerogeni e tossico nocivi. Esiste anche un rischio legato alla contaminazione del terreno e delle falde acquifere. In ogni caso quello che preoccupa è proprio la presenza di amianto. Non è bastata la segnalazione di Vincenzo La Pegna, già assessore e attualmente consigliere comunale di Aprilia, e del luogotenente della GdF Vincenzo Chiocca, anche quali componenti dell’Ona, inoltrata il 9 ottobre 2020, alla Procura della Repubblica di Latina, perché nulla si è mosso e ora le coperture in cemento amianto si stanno sbriciolando nell’incendio".

Come indicato dall'amministrazione comunale di Aprilia anche "L'Ona invita i cittadini a tenere chiuse le finestre, portare in casa gli animali domestici e i panni, evitando per i prossimi giorni di consumare gli alimenti coltivati nei dintorni, specialmente quelli a foglia larga. L’associazione lancia un appello alle istituzioni affinché siano monitorati i livelli di diossina e anche di polveri e fibre di amianto.

“È vergognoso il ritardo nella messa sicurezza dell’area contaminata, nonostante le continue segnalazioni del consigliere comunale Vincenzo La Pegna e dell’Ona, compreso un esposto alla Procura della Repubblica di Latina che ha ritenuto di non disporre la bonifica - ha commentato a caldo vedendo le impressionanti immagini l’avvocato Bonanni – ora purtroppo è tardi, le fibre killer si stanno diffondendo nella città, creando un vero disastro ambientale”.