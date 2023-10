Incendio in appartamento a Porta Maggiore: le fiamme partite da un fornello

Incendio mercoledì sera a Porta Maggiore. Le fiamme sono divampate in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via di Porta Maggiore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e della stazione piazza Dante insieme ai vigili del fuoco. Nessuno è rimasto ferito e due anziani, a quanto si apprende, hanno ricevuto assistenza sul posto per una lieve intossicazione.

Circa 50 abitanti del palazzo sono stati evacuati per consentire le operazioni di spegnimento del rogo. Da una prima ricostruzione, le fiamme sono partite da un appartamento dove il proprietario, prima di uscire intorno alle 18:00, aveva dimenticato un fornello acceso. Dopo due ore e mezzo è divampato poi l'incendio.