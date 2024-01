Sigaretta sulla poltrona e scoppia l'incendio in casa, anziano in ospedale

Momenti di paura nella notte in piazza Dante per un incendio divampato in un appartamento intorno alle 23.30. Le fiamme hanno danneggiato solo una porzione della casa.

Da una prima ricostruzione sembra che a provocare il rogo sia stata una sigaretta accesa caduta su una poltrona. L'anziano residente nell'appartamento, un 85enne, è stato soccorso e trasportato in ospedale per una lieve intossicazione. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme anche i carabinieri.