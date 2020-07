Incendio in un appartamento: ustionata una persona. Salvata anche una disabile

Nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio si è verificato un incendio, in un appartamento al terzo piano, in via dei Monti Parioli 5. Sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento del personale dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero nel resto dei piani.



Durante le operazioni di soccorso è stata estratta una persona e assicurata alle cure del 118, e un'altra disabile messa in luogo sicuro. Da determinare le cause del rogo. La persona ustionata è stata portata al Gemelli. Sul posto gli agenti di polizia del Commissariato Villa Glori.

