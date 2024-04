Va a fuoco un appartamento al secondo piano: intossicata un'anziana

Un'anziana, rimasta intossicata, è stata soccorsa nel pomeriggio di giovedì 11 aprile, a Cerveteri, dai vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio in un appartamento in via Badini. A bruciare una stanza al secondo piano di una palazzina dove all'interno si trovava la donna di circa 80 anni.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme nella stanza evitando che si propagassero all'intero appartamento. La signora e' stata affidata, in codice giallo, alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.