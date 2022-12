Stufa elettrica va in corto circuito e scoppia incendio in un appartamento: ustionata una donna

Paura ad Albano Laziale per un incendio in un appartamento, dove è rimasta ustionata una donna. È quanto successo in via Pescara intorno alle 22. A dare l'allarme alcuni residenti e sul posto sono così giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Secondo quanto appreso, a far scoppiare il rogo sarebbe stato il corto circuito di una stufa elettrica. La donna, una cittadina del Bangladesh di 47 anni, è stata soccorsa e portata in ospedale, al Sant'Eugenio di Roma, in codice rosso. È rimasta ustionata a braccia e viso. Ne avrà per sette giorni. L'appartamento è rimasto danneggiato, con pareti annerite dal fumo e mobili distrutti.