Incendio in villa: in fiamme una copertura in legno

Paura sul litorale laziale per un incendio in un villino. Le fiamme sono divampate intorno alle 14:30 di sabato 28 gennaio ad Anzio. In via Napoli sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento del comune neroniano con la squadra 23/A, due autobotti, un'autoscala e il TA/6.

Le fiamme sono divampate all'interno del primo piano e hanno interessato la copertura in legno dell'abitazione sottostante. Non ci sono persone coinvolte. Ignote al momento le cause. Accertamenti in corso da parte della polizia di Stato.