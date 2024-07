Maxi incendio deposito di rifiuti della Ecoimballaggi, colonna di fumo nero su tutto il litorale

Un maxi incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 14 lugio nella zona industriale di Anzio, a ridosso della Nettunense. A bruciare il deposito di rifiuti stoccati all'interno del piazzale della Ecoimballaggi. Un enorme nube nera si innalza ancora nel cielo visibile a chilometri di distanza per tutto il litorale da Aprilia, fino a Pomezia.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio e Aprilia che hanno lavorato per ore per sedare l'incendio e che oggi torneranno insieme alle autorità comunali e all'Apra. Sul posto anche i carabinieri e i volontari delle squadre della protezione civile. Ancora ignote le cause dell’incendio. Per tutta la nottata i residenti di Anzio, Nettuno e Aprilia sono stati con le finestre chiuse.