Ancora un incendio alla Bodeguita: il chiosco sul lungomare distrutto dalle fiamme

La prima volta i danni sono stati parziali, la seconda no. Il chiosco è stato infatti prima avvolto e poi distrutto da un incendio. Siamo ad Anzio, sulla riviera Vittorio Mallozzi. Il rogo ha interessato la Bodeguita, locale sul lungomare del comune neroniano posto sotto sequestro nell'estate del 2022 in seguito all'omicidio di Leonardo Muratovic. Ma se nel primo incendio, divampato la notte fra il 19 e 20 giugno, la matrice dolosa è stata conclamata da tracce di benzina trovate dai vigili del fuoco, in questo caso le origini del rogo sono ancora da appurare, ma non si esclude visto quanto accaduto 48 ore prima, che possa essere doloso anche in questo caso.

Bodeguita distrutta da un incendio

Sono stati i carabinieri della stazione Lavinio - Lido di Enea ad intervenire intorno alle 4:45 di stanotte su richiesta dei pompieri. Una volta sul posto i militari dell'Arma hanno accertato l'incendio che ha distrutto la Bodeguita. Eseguiti i primi rilievi, in attesa della relazione dei caschi rossi, elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona del lungomare di Anzio.

L'omicidio Muratovic

La Bodeguita Beach era stata chiusa la scorsa estate in quanto al centro di una inchiesta della procura di Velletri in seguito all'omicidio del 25enne di Aprilia Leonardo Muratovic. Il pugile venne infatti ucciso con un'arma da taglio. Per la morte del ragazzo vennero arrestati tre ragazzi.

Incendio al Mandala

Fra i due incendi che hanno interessato la Bodeguita, un terzo, avvenuto sempre la notte del 20 giugno. In questo caso l'intervento di polizia e vigili del fuoco fu al Mandala, sulla via Nettunense. Anche in questo caso i pompieri accertarono la possible matrice dolosa del rogo.