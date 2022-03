Bottiglia incendiaria contro una sala scommesse, in fiamme la serranda

Attentato incendiario sul litorale laziale dove ignoti hanno lanciato una bottiglia con dentro della benzina contro la serranda di una sala scommesse. E' successo ad Anzio, dove le stesse persone avevano messo nel mirino anche altri due esercizi commerciali scappando prima di riuscire nei loro intenti.

L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo l'1:30 della notte del 8 marzo in via dei Fabbri, nel centro del comune neroniano della provincia di Roma. Nel mirino degli incendiari una sala scommesse. Lanciatagli contro una bottiglia incendiaria le fiamme hanno poi danneggiato la serranda ed annerito l'insegna del locale.

Messa in sicurezza la zona dai pompieri, nella strada del comune di Anzio sono intervenuti gli agenti di polizia del locale commissariato che hanno accertato l'origine dolosa delle fiamme, ritrovando i frammenti di un contenitore riempito di benzina lancato contro il negozio, constatando altri due tentativi di rogo non riusciti nei confronti di altrattanto negozi sulla stessa via dei Fabbri.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona, sull'attentato incendiario indaga la polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi investigativa.