Incendio nel parcheggio della ditta che vende bombole gpl, distrutto un camion

E' stato avvolto e distrutto dalle fiamme. A prendere fuoco un tir che si trovava nel parcheggio esterno di una ditta specializzata nella vendita di bombole Gpl, pellet e legna da ardere. L'incendio è divampato mercoledì ad Anguillara Sabazia.

Sono stati i vigili del fuoco di Cerveteri ad intervenire in via Casal Sant'Angelo per un incendio di un mezzo pesante all'interno del parcheggio della ditta Edil Termoclima. Sul posto i pompieri hanno quindi spento le fiamme evitando che l'incendio potesse propagarsi al resto della struttura ed ai mezzi parcheggiati vicino.

Da accertare le cause dell'incendio. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Anguillara che al momento non escludono nessuna ipotesi. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.