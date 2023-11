Fumo invade la palazzina durante un incendio, ragazza scappa sul balcone

Si è rifugiata sul balcone chiedendo aiuto dopo che il fumo ha invaso la sua abitazione. Un incendio, divampato nel garage di una palazzina. Evacuati i residenti la ragazza è stata tratta in salvo dai soccorritori che le hanno messo una maschera per proteggerla dal fumo e fatta uscire dallo stabile. L'intervento ad Anguillara Sabazia, comune a nord della Capitale.

Sono stati i vigili del fuoco di Bracciano assieme ai carabinieri di Anguillara Sabazia a portarsi intorno alle 14:30 di ieri in via Augusto. A bruciare la rimessa di una palazzina.

Vista la mole delle fiamme si è reso necessario l'ausilio di una seconda squadra di vigili del fuoco, la 26A da Cerveteri. Subito cominciate le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno evacuato a scopo cautelativo i residenti, a causa della quantità di fumo sprigionatosi.

Una ragazza rimasta intrappolata nel suo balcone sovrastante la rimessa è stata fatta uscire dai caschi rossi facendole indossare una seconda maschera di autoprotettore in modo da farle guadagnare l'uscita dal palazzo in sicurezza. Sul posto anche il personale sanitario del 118. Non si è registrato nessun ferito. Restano da accertare le cause dell'incendio, ancora imprecisate.