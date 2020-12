Le fiamme hanno avvolto un mezzo Ama, distruggendolo. Incendio all'alba del 31 dicembre a Roma, in pieno centro. A dare l'allarme, poco dopo le 5 del mattino proprio l'autista della municipalizzata della Capitale che ha fermato il furgoncino tra piazza dei Cinquecento e via Cavour.

Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco con due squadre per spegnere il rogo. Ci sono volute due ore di lavoro per i pompieri per estinguere le fiamme e bonificare la strada. Nessuno è rimasto ferito.

Video da Welcome To Favelas