Incendio a Sacco Pastore, brucia compattatore Ama

Incendio nella notte a Roma, in via Falterona, dove un compattore Ama di quelli con il cassone ribaltabile è stato distrutto dalle fiamme. L'allarme è scattato intorno all'una di notte. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia di Stato con gli agenti del commissariato Vescovio. Il mezzo è stato trovato parcheggiato in strada. Da determinare le esatte cause del rogo.

Sul caso è intervenuto anche il portavoce all'Assemblea Capitolina e Presidente Commissione IV Ambiente Roma Capitale Daniele Diaco: "Le solite consorterie criminali armano i piromani e mandano in fumo un mezzo Ama nella notte. L'autocarro, un compattatore ribaltabile di proprietà della nostra azienda partecipata, era regolarmente parcheggiato sul posto".

Secondo Diaco "è chiara la matrice di natura dolosa": "La nostra Amministrazione farà tutto il possibile per arginare questi atti tra il vandalico e il paramafioso e adotterà tutte le contromisure idonee a porre un freno a questo scempio".

Nel 2021, oltre quello di oggi, si sono verificati altri tre episodi. Il 13 gennaio un incendio aveva distrutto un mezzo Ama sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita 15. Prima ancora un altro rogo aveva distrutto un mezzo sul lungotevere Raffaello Sanzio. L'ultimo in via Adriano Fiori, all'altezza con viale Kant.