Incendio in un appartamento: due donne intossicate

Notte di paura per due donne che sono state svegliate dal fumo e dalle fiamme che hanno avvolto il loro appartamento. L’incendio è scoppiato intorno all’1 di notte in un’abitazione al primo piano di via Civitavecchia, nel comune di Allumiere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Civitavecchia che hanno domato il rogo, salvando le persone all’interno della casa e mettendo in sicurezza l’area.

L’unità abitativa coinvolta dalle fiamme è stata interdetta, le due donne salve ma intossicate sono state affidate alle cure sanitarie del 118. Sul posto anche i Carabinieri.