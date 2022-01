Incendio allo skatepark: rampe distrutte dalle fiamme

Fiamme allo skatepark. L'incendio è divampato nella struttura in disuso che si trova a Lavinio, nel comune di Anzio. L'intervento dei vigili del fuoco la notte di lunedì scorso in via dell'Acquario, nella zona de Lo Zodiaco. A prendere fuoco le rampe il legno dello skatepark abbandonato ed in disuso, con le fiamme che hanno poi distrutto parte di quello che restava della struttura per gli appassionati di skateboard. Un'area interdetta, comunque facilmente accessibile da diversi varchi apertisi nel corso degli anni.

Domate le fiamme, sul posto per svolgere gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Anzio. Secondo i primi riscontri non sarebbero state trovate evidenti tracce di dolo. Sul caso indagano i militari dell'arma della compagnia neroniana.