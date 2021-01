Incendio all'Alessandrino: palazzina invasa dal fumo

L'intervento di vigili del fuoco e carabinieri in via Faber. Nessuno è rimasto ferito

L'intervento dei vigili del fuoco in via Faber

Una densa coltre di fumo nella palazzina. A vivere dei momenti di apprensione nel pomeriggio di martedì gli abitanti di un immobile all'Alessandrino interessato da un incendio scoppiato per cause accidentali. A prendere fuoco la camera di un appartamento al piano terra in via Giovanni Faber.

Richiesto l'intervento dei soccorritori sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Roma (la Tuscolano 2), con l'ausilio di una autoscala ed i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste. Spente le fiamme i pompieri hanno dichiarato l'appartamento temporaneamente inagibile.

I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere l'incendio ed a mettere in sicurezza l'abitazione interessata dalle fiamme. Sul posto in ausilio ai pompieri il personale del 118. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.