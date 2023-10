Brucia rifiuti speciali nel campo rom, in fiamme copertoni e materiali ingombranti

Ha dato fuoco a dei rifiuti speciali nell'area del campo nomadi dove risiede. A lanciare l'allarme un altro abitante della baraccopoli che ha permesso alla polizia di rintracciare l'incendiario. Il rogo è divampato lo scorso giovedì - 5 ottobre - all'Albuccione, nel comune di Guidonia Montecelio, provincia nord est della Capitale.

Sono stati gli agenti delle volanti della questura di Roma e del commissariato di Tivoli ad arrestare un 51enne, indagato di aver, in un primo momento, appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti speciali (copertoni, materiali ingombranti e vari materiali plastici), provocando una spessa nube di fumo nero, nei pressi della favela che si trova fra la via Tiburtina e via Palmiro Togliatti.

A richiedere l'intervento al 112 un altro abitante dello stesso insediamento. Una volta sul posto i poliziotti hanno sorpreso il 51enne, in una via limitrofa, mentre dava fuoco a cumuli di immondizia posta lungo i bordi della strada, con l’utilizzo di un accendino.

Tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero presso la procura di Tivoli, il giorno successivo l’uomo è stato condotto per la convalida dinanzi al gip presso il Tribunale di viale Cassiano che ha confermato la legittimità della citata misura precautelare - anche alla luce dei plurimi precedenti a suo carico - ordinandone la liberazione.

Il reato contestato di “combustione illecita di rifiuti”, previsto dall’art. 256 bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 (cosiddetto “Codice dell’Ambiente”), è ritenuto di particolare allarme sociale e punito con la reclusione da due a cinque anni e da tre a sei anni se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi.