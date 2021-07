Notte di fuoco all'Albuccione, case evacuate per un maxi incendio

I bagliori del fuoco sono stati ben visibili per diverse ore a Tivoli e Roma est

Il cielo era diventato arancione e rosso. Notte di fuoco all'Albuccione, zona nel comune di Guidonia, tra Tivoli e Roma est scenario di un maxi incendio che, per quattro ore, ha impegnato i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile tra la serata di domenica e le prime ore di lunedì tra via Tiburtina Valeria e via Alcide De Gasperi.

A bruciare, secondo quanto si apprende, grandi comuli di rifiuti abbandonati e sterpaglie, nella zona limitrofa alla baraccopoli. Alte le fiamme alimentate dal forte vento che hanno anche distrutto alcune abitazioni di legno e costretto i soccorritori ad evacuare temporaneamente alcune abitazioni con i residenti di Guidonia, Albuccione, Villalba, Setteville e Fonte Nuova che hanno dovuto chiudere le finestre per dutta la notte, per l'aria irrespirabile.

Secondo quanto emerso, nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. I danni, tuttavia, sono stati ingenti e solamente oggi, una conta precisa potrà raccontare quanto perso. Tredici le persone evacuate dal campo nomadi e portare in una casa famiglia di Tivoli.