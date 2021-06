Incendio all'Alberone: fiamme in un appartamento al secondo piano

Sono scesi in strada dopo che il fumo di un incendio divampato in un appartamento ha cominciato a salire ai piani superiori. Apprensione venerdì mattina all'Alberone in seguito ad un rogo divampato in un'abitazione al secondo piano posta al civico 30 di una palazzina di via Raffaele de Cesare.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti delle volanti e quelli del Commissariato Appio di Polizia. Evacuati i residenti della palazzina, l'appartamento interessato dall'incendio era vuoto al momento del divampare delle fiamme. Messo sotto controllo l'incendio, secondo i primi riscontri non ci sarebbero feriti né intossicati.