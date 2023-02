Incendio in albergo: evacuate 130 persone, due sedicenni finiscono in ospedale

Paura nella notte a Roma per un incendio scoppiato intorno alle 23:45 in un albergo in via Giovanni Amendola 95. Sul posto, all'Esquilino, la polizia di Stato, alcune ambulanze del 118 e quattro squadre, due autobotti, un'autoscala e il carro teli dei vigili del fuoco.

Le fiamme hanno interessato due stanze dell'albergo al terzo piano, causando ingenti danni materiali. Due persone sono state assicurate alle cure del 118 in codice giallo. 130 ospiti della struttura sono stati evacuati e il terzo piano è stato dichiarato inagibile in attesa dei sopralluoghi di stamattina. Si indaga sulle cause del rogo.