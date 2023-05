Incendio in un appartamento, salvato un disabile

Paura all'alba in provincia di Roma, per un incendio avvenuto nel comune di Affile. Alle 6:40 circa di oggi, lunedì 8 maggio, la squadra 14/A dei vigili del fuoco del distaccamento di Subiaco, con l'ausilio di un'autobotte, è intervenuta presso in via Colle Meridiano, 4 per un incendio al piano terra di un'abitazione.

Sono state tratte in salvo due persone, di cui una disabile, e messe a disposizione del personale sanitario. Non ci sono stati danni strutturali. Sul posto anche il personale medico del 118 e i carabinieri.