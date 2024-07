Roma, 7 vigili del fuoco intossicati in un incendio. A fuoco magazzino di frutta e verdura

Sette vigili del fuoco sono rimasti intossicati in un incendio scoppiato a Roma, nella zona di Acilia, nel pomeriggio di domenica 14 luglio. A bruciare un grosso capannone di una ditta privata con un magazzino di frutta e verdura in via Prato Cornelio 197. I pompieri avrebbero inalato i fumi contaminanti che si sono sprigionati dalle celle frigorifere.

L'incendio sarebbe partito proprio dalle celle che contenevano la frutta da distribuire ai mercati. A chiamare i vigili del fuoco sono stati gli stessi titolari del magazzino.

All'ospedale Grassi sono finire cinque vigili del fuoco della squadra di Ostia e due di Fiumicino. I pompieri non sono in pericolo di vita. Al momento le conseguenze peggiori le avrebbe riportate il caposquadra di Ostia. Tutti indossavano gli autoprotettori. Si indaga per determinare le cause del rogo.