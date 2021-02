Incendio ad Acilia, appartamento in fiamme: intossicato un disabile

L'intervento dei vigili del fuoco in via Alberto Galli. Evacuata la palazzina

Paura a San Giorgio di Acilia dove una persona è rimasta ferita in seguito ad un incendio divampato nel suo appartamento. La richiesta di intervento ai soccorritori intorno alle 11:30 di venerdì mattina. Al civico 21 di via Alberto Galli sono quindi intervenute la squadra 13A di Ostia dei vigili del fuoco, con l'autoscala, la botte ed il Capoturno Provinciale.

All’interno dell’abitazione coinvolta dalle fiamme per cause al momento imprecisate, è stata soccorsa la persona che vi risiedeva. L'uomo, diversamente abile, è stato affidato alle cure del 118 . Durante le operazioni di spegnimento è stata evacuata l’intera palazzina al solo scopo cautelativo fino alla totale estinzione dell'incendio. Da accertare le cause scatenanti dell'incendio.