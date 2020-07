Incendio ad Acilia, bruciano Parco della Madonetta e un ristorante: fiamme in due punti distinti

Un maxi incendio, l'ennesimo, è scoppiato ad Acilia nella serata del 26 luglio. Le lingue di fuoco hanno impegnato i vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile per tre ore, dalle 20:30 circa, quando alcuni residenti hanno allertato i soccorsi per delle fiamme notate sul lato di via Bruno Molajoli, all'angolo con via di Macchia Saponara.

Sul posto i pompieri di Ostia con l'autobotte Ab10. Le fiamme hanno distrutto un locale ristorante nel Parco della Madonnetta, alcune strutture in legno e ettari di sterpaglia. Un incendio non nuovo da quelle parti.

Da alcune immagini scattate dall'Associazione Salviano il Parco della Madonnetta si nota come i punti di fuoco siano due, distini l'uno dall'altro. Tesi che potrebbe spingere per l'ipotesi di un atto doloso.

Con un procedimento iniziato sotto la giunta Marino e continuato con il M5S, da tempo è stata revocata la concessione del punto verde qualità del parco con il relativo abbandono del bene da parte dell'amministrazione. Le strutture sono state prima occupate da senza fissa dimora, poi vandalizzate e incendiate.