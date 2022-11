Incendio in appartamento: morto un cane, le fiamme scaturite da una sigaretta

Incendio in appartamento dove è morto un cane. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di martedì in un'abitazione di San Giorgio di Acilia, spento il rogo i soccorritori hanno accertato il decesso dell'animale domestico.

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata intorno alle 16:00 del 29 novembre da una casa al terzo piano di una palazzina di via Telemaco Signorini. A chiamare il numero unico per le emergenze i vicini di casa dopo aver visto del fumo uscire da un appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e della stazione di Acilia. Di proprietà di una donna romana di 60 anni, uscita poco prima, una volta spente le fiamme i soccorritori hanno trovato il cane della donna, un bulldog, morto a causa del fumo inalato in seguito all'incendio.

Messa in sicurezza l'abitazione, con le fiamme circoscritte ad una sola stanza della casa, secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe stato innescato da un mozzicone di sigaretta trovato in casa dai pompieri. Dichiarato l'appartamento agibile, nessun inquilino della palazzina è dovuto ricorrere alle cure mediche.