Incendio ad Acilia, fiamme in un palazzo: salvati disabile e badante

Momenti di paura ad Acilia quando, alle 9 del mattino di oggi, è scoppiato un incendio in via Carlo Marocchetti, in un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto si sono presentate diverse squadre dei vigili del fuoco.

Durante le operazioni di spegnimento sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco una persona disabile e la sua badante, intossicate a causa del denso fumo prodotto dall'incendio che ha invaso completamente le abitazioni dell'intero stabile.

Tutti i residenti del palazzo sono stati evacuati in via precauzionale e le abitazioni sono state dichiarate inagibili. Sul posto presenti personale del 118 e le forze dell'ordine.