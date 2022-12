Incendio in una villetta ad Acilia, intossicati un'anziana e un agente

Fiamme ieri pomeriggio in una villetta in via Emilio Malerba, ad Acilia. Una donna di 90 anni è stata salvata dall'intervento della polizia che ha sfondato la porta di ingresso utilizzando una scala come 'ariete'.

Gli agenti, dopo essere entrati, hanno portato fuori l'anziana, che non riusciva a deambulare, portandola in braccio. A causa del fumo sia la 90enne sia un poliziotto sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Grassi in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno poi spento le fiamme.