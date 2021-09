Incendio sulla A12, camion che trasporta plastica distrutto dalle fiamme: alta colonna di fumo nero

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'autostrada è stata chiusa temporaneamente

Paura nel pomeriggio del 29 settembre dove, tra Santa Marinella e Civitavecchia, un camion è andato a fuoco sulla A12, esplodendo. I fatti intorno alle 16:30. Sul posto una squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Roma con l'ausilio di tre autobotti, all'altezza del km 47+500. Il mezzo pesante trasportava materiale plastico e il rogo ha generato una forte nube nera. Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'autostrada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni.