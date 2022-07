Gli autodemolitori protestano e bloccano la Togliatti

Avevano iniziato la protesta in dieci. In poco tempo sono saliti a 40. Alcuni degli autodemolitori coinvolti nell'incendio di sabato pomeriggio a Centocelle, stanno manifestando da lunedì mattina "occupando" parte della viale Palmiro Togliatti, bloccando la strada tra viale dei Romanisti e la via Casilina.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia, pure con il reperto mobile. Stati posizionati dai manifestanti alcuni oggetti bruciati recuperati proprio dalle aree interessate dal rogo. Quaranta almeno i manifestanti.

Presenti anche i presidenti del V e del VII Municipio che hanno ascoltato parte delle lamentele dei lavoratori che, dal canto loro, hanno ottenuto un incontro con l'assessore all'ambiente Sabrina Alfonsi. L'area di viale Togliatti è interdetta alla circolazione.