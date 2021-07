Incendio a Castel Giubileo: auto in fiamme

/ Via di Castel Giubileo

Una colonna di fumo nel cielo in via Castel Giubileo. A causarla l'incendio di una vettura che ha preso fuoco mentre percorreva la strada in direzione Salaria-Grande Raccordo Anulare. Accortosi del fumo l'automobilista ha richiesto l'intervento del 112 con l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e della polizia.

Messa in sicurezza l'area i pompieri hanno cominciato l'opera di spegnimento del rogo. Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con deviazioni temporanee ed auto ferme in colonna nel traffico in attesa della fine dell'intervento dei vigili del fuoco.