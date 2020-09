Furgone in fiamme sull'A24: ferito 25enne

Paura sul tronchetto urbano dell'A24. Poco prima delle 11.30 un furgone ha preso fuoco in carreggiata interna direzione fuori Roma altezza raccordo. Una persona, un uomo di 28 anni, è rimasto ferito. Soccorso, è stato portato al Pertini dove è entrato in codice rosso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto un'ambulanza del 118 , vigili del fuoco, polizia stradale ed Anas. Il traffico, durante i soccorsi, è stato fortemente rallentato.