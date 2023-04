Notte di fuoco a Talenti: incendiati 9 cassonetti

Notte di fuoco a Talenti dove, in alcune vie, sono andati a fuoco cassonetti dei rifiuti. Nove in tutti i contenitori bruciati, per la precisione quattro in via Maria Barbara Tosatti, tre in via della Dea Opi e due in viale Jonio.

A bruciare cassonetti di rifiuti organici e della carta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della stazione Talenti. Si indaga per capire la natura dei roghi per i quali l'ipotesi dolosa viene ritenuta al momento la più verosimile.