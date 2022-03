A Roma in fiamme 500 motorini in una notte

Fiamme nella notte sotto la rampa del grande raccordo anulare che porta al bivio con la diramazione di Roma nord. Intorno all'una e trenta del 2 marzo, un incendio si è verificato in un deposito giudiziario. Il rogo ha distrutto 500 motorini destinati alla rottamazione. Sul posto, al civico 729 di via di Settebagni, i vigili del fuoco con due autobotti e la polizia di Stato.

Durante le fasi di spagnimento è stato chiuso, in via precauzionale, il tratto della complanare del raccordo che si trova sopra il deposito per il tempo necessario allo spegnimento. Non risultano feriti o intossicati. In corso le indagini.