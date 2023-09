Incendia cassonetti e picchia un meccanico, fermato all'Eur. Era ricercato

Ricercato per aver incendiato alcuni cassonetti dei rifiuti è stato rintracciato un anno dopo per aver picchiato un meccanico. Per questo è finito in carcere un uomo, scovato dalla polizia all'Eur. Venticinque anni, senza dimora, il cittadino del Senegal aveva fatto perdere le proprie tracce.

Era lo scorso fine di settembre quando il giovane venne sorpreso a incendiare alcuni cassonetti nella zona di piazzale Marconi, all'Eur. Sottoposto all'obbligo di firma e presentazione alla polizia giudizuiaria il 25enne ha fatto perdere perdere le proprie tracce.

A distanza di quasi un anno è stata la polizia a trovarselo davanti, dopo un intervento per un'aggressione ad un meccanico in zona Casal Bertone. Informata l'autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo. Rintracciato in viale Asia dagli agenti del commissariato Esposizione è stato portato nel carcere romano di Regina Coeli.