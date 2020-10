Incendio al Trullo: auto distrutte dalle fiamme

Incendio nella notte al Trullo. A prendere fuoco due auto che si trovavano in sosta in piazza Gaetano Mosca. La chiamata ai soccorritori intorno alle 4:00 della notte fra il 21 ed il 22 ottobre.

Due le vetture distrutte dalle fuamme, una Nissan Micra ed una Smart con l'incendio che ha lambito le vetture che si trovavano in sosta vicino a quelle interessate dal rogo. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del Reparto Volanti della polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da accertare le cause, sul luogo dell'incendio non sono stati trovati evidenti tracce di acceleranti. Ascoltati i proprietari delle due vetture questi hanno riferito di non aver mai subito minacce né altro.