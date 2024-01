Prostitute sulla Colombo: "Semafori danneggiati e puzza di plastica in casa", la denuncia dei residenti

Esercitano il mestiere più antico del mondo. A renderle visibili nel cuore della notte i roghi, accesi solitamente sui marciapiedi per riscaldarsi dal freddo pungente È il fenomeno della prostituzione, che si manifesta non solo nelle strade periferiche della città, ma anche in centro cittadino: viale Palmiro Togliatti, largo Pascali, la via Tiburtina, la via Salaria, San Saba, l'Appia, l'Ostiense, la zona del Flaminio e del Villaggio Olimpico, viale Marconi, San Paolo e anche quello che viene gergalmente definito il "triangolo dell'Eur", un'ampia zona compresa fra il "Fungo", via Tupini, via Rosa Guarnieri Carducci e via Cristoforo Colombo. Prostituzione che in quest'ultima area di Roma Sud avviene molte volte - come anche in altre zone della città - sotto le finestre dei residenti. Presenze che turbano il sonno degli abitanti allarmati dalle conseguenze dell'attività di meretricio. A denunciare la situazione i residenti del IX municipio e via Rosa Guarnieri Carducci, alla Garbatella.

Prostitute sotto le case a Roma sud

Come spiegano i residenti: "Ogni sera dalle ore 20 in poi le prostitute posizionate sulla via Cristoforo Colombo, altezza vecchia Fiera di Roma, accendono un fuoco con delle cassette della frutta in plastica. I fuochi accessi ogni sera sono tre: uno davanti la vecchia fiera di Roma, uno poco avanti rispetto alla Regione Lazio e uno al benzinaio che si trova di mezzo. Questi fuochi perdurano fino a tarda mattinata, rilasciando diossine nocive per la salute e per l'ambiente. La puzza di plastica bruciata arriva fin dentro le case dei residenti che sono a poco meno di 100 metri dal luogo".

Semafori danneggiati e rischio incidenti

Olezzi e roghi, come spiega ancora un abitante che aggiunge: "Alle volte il fumo invade le carreggiate della strada rendendo la visibilità ridotta. La viabilità ne risente visto che i clienti rallentano e creano possibili situazioni di pericolo. Il semaforo all'angolo ormai si è annerito per la quantità di fuochi che ha visto. Una volta è andato a fuoco ed è stato necessario rifare la centralina del semaforo. In precedenza vigili del fuoco, vigili urbani, polizia e carabinieri intervenivano per far spegnere il fuoco, che veniva prontamente riacceso in meno di due minuti dalla loro assenza".

Parcheggi usati per fare sesso

Un fenomeno noto alle forze dell'ordine anche se: "Ormai neanche più le segnalazioni alle autorità competenti servono a qualcosa, visto che nessuno fa più nulla. Il parcheggio accanto alla via diventa ogni sera luogo di Camporella (parcheggio dell'amore nella zona di Salone ndr) rendendolo pieno di rifiuti e inutilizzabile per il parcheggio, visto che si rischia il danneggiamento della propria automobile. Si ricorda che l'attraversamento pedonale è anche un attraversamento per la pista ciclabile, che rimane in condizioni pessime dovute al residuo dei fuochi del giorno prima".

Degrado assoluto

"Ormai è una situazione di degrado assoluta, che sta andando allo sbando. Mi chiedo - conclude uno dei residenti - com'è possibile che le istituzioni non facciano niente per tutelare la salute dei cittadini e per garantire l'ordine pubblico".