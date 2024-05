Dati alle fiamme tre scooter, l'ombra di un piromane

Tre scooter dati alle fiamme. Due notti di fuoco, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Un possibile piromane, che avrebbe incendiato tre motorini in due strade vicine nella zona bassa del Corviale. Roghi che oltre a carbonizzare i veicoli hanno riguardato una campana del vetro e una staccionata rischiando di interessare alcuni alberi. Una situazione che preoccupa gli abitanti della zona, che denunciano un "problema di sicurezza".

Il primo incendio

Il primo incendio è scoppiato poco dopo l'1:00 della notte fra il 13 e il 14 maggio in via Silvio Sbricoli. Un motorino, appoggiato a una campana del vetro e poi distrutto dalle fiamme, così come il cassonetto per il conferimento dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e poi i carabinieri della stazione Villa Bonelli. Con la scossa carbonizzata ancora sul posto, stanotte un secondo incendio, in viale Arturo Martini, distante 600 metri da via Sbricoli.

Il secondo incendio

La richiesta d'intervento al 112 è arrivata questa volta intorno alle 4:00 del 17 maggio. All'altezza della rotatoria con via Mazzacurati, in un'area pubblica, i pompieri hanno spento due scooter in fiamme con l'incendio che ha danneggiato una staccionata in legno. Due motorini posizionati uno vicino all'altro. Domato l'incendio sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Bravetta che indagano sull'accaduto.

L'allarme di un residente

Due incendi a distanza ravvicinata che hanno acceso l'allarme in un uomo residente nella zona bassa del Corviale da 30 anni: "Non era mai successo in questa zona - racconta al nostro giornale - e adesso due volte in pochi giorni. Mi sembra evidente che ci sia un piromane che si aggira nella zona. Siamo preoccupati da questa escalation, ci sarebbe bisogno di un maggior controllo del territorio".