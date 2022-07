Emergenza incendi a Roma, il grido d'aiuto dei vigili del fuoco: "Siamo troppo pochi"

All’indomani dal maxi incendio di Centocelle, mentre la città fa i conti con i danni causati dal rogo e si interroga sui rischi rappresentati dalla gigantesca nube nera che ha avvolto il quadrante est aleggiando sulla Capitale per ore, si alza il grido d’allarme dei vigili del fuoco, gli uomini che insieme con i volontari di protezione civile ormai dal 15 giugno lavorano instancabilmente, e senza pause, per cercare di gestire quella che è ormai diventata un’emergenza in piena regola.

Ad accomunare le denunce dei sindacati Conapo e Usb, la frustrazione e la preoccupazione per la mancanza di organico e di mezzi a disposizione per intervenire sulle centinaia di incendi che si sono sviluppati in ogni zona della città: “La grave carenza di uomini e mezzi dei vigili del fuoco di Roma sta mettendo a dura prova le possibilità di risposta immediata e adeguata a questi grossi incendi, talmente grossi che a Centocelle sono stati fatti intervenire anche i grossi automezzi dei vigili del fuoco che fanno servizio antincendio negli aeroporti, per cercare di tamponare la gravità della situazione - ha detto Luca Antonazzo, segretario del sindacato Conapo - Sabato, oltre alle 25 squadre che ordinariamente coprono i servizi di soccorso e antincendi in tutta la provincia di Roma, c’erano solo quattro autoscale e due autobotti di supporto per un totale di 185 vigili del fuoco, che salgono a 222 con il personale che presta servizio dedicato negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino”.

“È un organico del tutto insufficiente già in situazioni ordinarie - sottolinea Antonazzo - che diventa pericolosamente inadeguato nel periodo estivo, con il surplus degli incendi boschivi che, se non affrontati subito con tempestività, si espandono velocemente e attaccano le attività limitrofe come accaduto anche oggi. Il ministro dell'interno Lamorgese intervenga con norme straordinarie di potenziamento degli organici, è riduttivo pensare che il problema sia solo la mancanza di idranti”.

Un riferimento alle recenti dichiarazioni del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Alessandro Paola, che aveva puntato il dito proprio sulla carenza di idranti.

Il duro attacco del sindacato Usb: "Il comando di Roma è in ginocchio, la città brucia senza sosta"

Ancora più duro il sindacato Usb: “Sabato l’ennesimo rogo apocalittico nella Capitale. Un altro incendio di sterpaglie che in pochissimo tempo si è fatto strada e da misero ed insulso focherello si è guadagnato gli onori della cronaca. Una distruzione potente e tuonante che ha messo nuovamente in ginocchio il Comando di Roma - si legge in una nota - Una Roma che ormai brucia e continua a bruciare senza sosta! Manca solamente l’imperatore Nerone, che con la sua cetra intoni versi poetici alla Capitale in fiamme. Una situazione imbarazzante che rende impotenti i Vigili del Fuoco in numero inadeguato e ormai stremati da una serie interminabile di eventi che sembrano non avere nessuna pietà”.

“Non è più possibile voltarsi come se nulla fosse accaduto. È ora che la politica faccia davvero la sua parte garantendo nuove risorse in termini di uomini e mezzi per il Comando, non solo promesse inutili - conclude l’Usb - Lavoratori in mezzo al fumo con i turni raddoppiati ma senza i mezzi da poter far uscire. Senza ruotare il personale stremato garantendo i cambi sul posto. Un immenso spreco di economie e un enorme disagio per tutti quanti. Per la terza volta nel giro di un mese abbiamo chiesto i rinforzi agli altri Comandi perché non ce la facciamo più con le nostre forze, sempre le stesse, ridotte ormai al lumicino, senza un minimo di rispetto e dignità”.