Gli incendi a Roma, venti giorni di fuoco: più di 170 i roghi in città dal 15 giugno a oggi

Il sindaco Roberto Gualtieri parla apertamente di roghi dolosi. La procura di Roma indaga e ha aperto un fascicolo per incendio colposo, dopo i fatti del parco del Pineto. Gli investigatori cercano tracce, mentre vigili del fuoco e volontari della protezione civile continuano a spegnere nuovi focolai.

Quella contro gli incendi a Roma è diventata una vera e propria guerra. La zona della Pineta Sacchetti e il terreno attorno, fino alla zona della Balduina, nelle ultime ore è stato devastato. La brace sotto al terreno continua ad ardere e anche ieri è stata una giornata impegnativa.

Le indagini sui roghi

La domanda a cui rispondere, al momento sembra una: c'è stata una mano dolosa? Per escludere ogni ipotesi si punta ad un eventuale aiuto di video, ma le telecamere in zona (lontane) potrebbero non bastare e anche i video amatoriali, successivi, potrebbero dare solo in contributo parziale per ricostruire l'incendio. Quel che è certo è che le indagini richiederanno tempo. Il sindaco Gualtieri propende per una possibile pista dolosa parlandone di "inneschi multipli", ma servono riscontri investigativi.



Secondo quando si apprende, i vigili del fuoco invieranno presto una informativa completa sui tre fronti di fuoco di lunedì, ossia Pineta Sacchetti, Parco del Pineto e Montespaccato.

173 roghi a Roma

Per il momento né i vigili del fuoco, né polizia e carabinieri, hanno avuto notizie di inneschi. Polizia e carabinieri non hanno ancora potuto inoltrarsi negli scenari dei vari incendi perché i pompieri stanno completando la bonifica. E anche dopo una attenta analisi del terreno, non è detto che di inneschi ci sia traccia. D'altronde con la vegetazione così secca e maltenuta basta poco per accendere un fuoco, spiegano gli esperti.



Dal 15 giugno a oggi, come ha sottolineato anche il primo cittadino, si sono verificati 173 roghi. "Tra le cause generali c'è un'ondata di caldo senza precedenti - ha aggiunto il sindaco - ma poi in alcuni casi, già è stato accertato, c'è anche la mano dolosa. Se così fosse si tratterebbe di un fatto gravissimo, un atto criminale per Roma e i romani che richiederebbe la massima severità".

Rafforzamento della rete idranti

Il sindaco, riferendo in aula nel corso della seduta dell'assemblea capitolina, ha illustrato anche quelle che saranno le prossime mosse concrete: "Siamo al lavoro non solo per aiutare le persone colpite ma anche a sostegno del personale impiegato nelle operazioni di spegnimento, così come per rafforzare e potenziare i piani antincendio. Sono sotto gli occhi di tutti i pesanti cambiamenti climatici in corso che minacciano la nostra città e la rendono più fragile ed esposta: dobbiamo lavorare a partire dal rafforzamento della rete idranti sul territorio, su cui il Simu ha fatto uno sforzo importante ma restano scoperti ancora diversi quadranti. Oltre lavoriamo per rafforzare il trasporto acqua e ad un monitoraggio ancora più tempestivo".

Blocco dei treni

Il quadro non è semplice. Incerto. i disagi, invece, sono tangibili. Ferrovie dello Stato ha comunicato che "a causa del vasto incendio scoppiato nel Parco del Pineto la circolazione sulla linea ferroviaria San Pietro-Vigna Clara resterà sospesa fino a lunedì 11 luglio. Le attività di ripristino della linea da parte dei tecnici di rete ferroviaria italiana sono ostacolate dall'incendio. I danni risultano ingenti e ancora non del tutto quantificabili".

La tegua arriva dal meteo

Ad aiutare i soccorsi, regalando anche qualche ora di refrigerio, ci potrebbe pensare il meteo. Tra la tarda sera di giovedì e venerdì notte, è atteso un calo delle temperature associato ad occasionali piovaschi o brevi spunti temporaleschi. A dirlo sono gli esperti di 3bMeteo sottolineando che sul Lazio il calo dei "geopotenziali favorirà tra 7 e 8 luglio la formazione di temporali sulle aree appenniniche e nell'entroterra. Temporali che potranno sconfinare in pianura nella notte tra giovedì e venerdì".

Incendi anche in provincia

Nel frattempo l'allarme incendi coinvolge anche la provincia. Ieri, sulla Tiberina si sono verificati tre roghi a distanza di pochi metri uno dall'altro. I comuni colpiti Castel Nuovo di Porto, Riano e la località Borgo Sant'Isidoro. Un inferno di fuoco che ha mandato in tilt gli automobilisti e il traffico. Nel comune di Castel Nuovo di Porto le fiamme partite dalla Tiberina, zona in cui precedentemente colpita da un vasto incendio qualche giorno fa.

Vasto incendio anche nel comune di Riano dove vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati alla lotta contro le fiamme. A Borgo Sant'Isidoro le fiamme sembrerebbe essere partite a causa di un incendio di una minicar, che ha poi coinvolto anche bordo strada ai lati e sterpaglie. Duro lavoro dei vigili del fuoco anche in questo caso.