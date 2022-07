Incendi a Roma e provincia: 40 gli interventi, evacuata una casa

Ancora un pomeriggio di incendi a Roma e provincia. Sono oltre 40 gli interventi effettuati oggi, martedì 26 luglio, dai vigili del fuoco su tutto il territorio per roghi di sterpaglie e vegetazione. Un martedì che ha risparmiato in parte la Capitale con i pompieri interventi sulla via Appia Nuova all'altezza del civico 1255.

Incendio a Genazzano

Vasto l'incendio che ha riguardato la zona di Genazzano, in via Colle Mufiano e via della Pigna. Le fiamme, divampate nella campagna circostante, hanno infatti lambito alcune abitazioni rendendo necessaria l'evacuazione di due persone che si trovavano in un'abitazione. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Sul posto in ausilio a vigili del fuoco e protezione civile l'elicottero della regione Lazio, i carabinieri della stazione forestale di San Vito Romano e della stazione carabinieri di Genazzano.

Incendi in provincia di Roma

Sempre nella Valle dell'Aniene, nel comune di Olevano Romano presso contrada Colle Cardo, è stato necessario l'intervento dell'elicottero ELI 145 per domare le fiamme che stavano raggiungendo alcune abitazioni. A Mazzano Romano - a Monte Cinghiale - dove il fumo ha invaso l'interno della Valle del Treja, è stato richiesto l'intervento del dos per dirigere le operazioni di spegnimento.