Incendi a Roma e provincia. Fiamme raggiungono capannone, intossicato un uomo

Roma e la sua provincia continuano a bruciare. L'ondata di calore non permette tregue a vigili del fuoco e volontari della protezione civile impegnati anche oggi, martedì 19 luglio, in decine di interventi per incendi di sterpaglie e macchia boschiva. Particolarmente impegnativa la situazione a Fiumicino dove un incendio ha raggiunto un capannone con una persona rimasta intossicata.

In particolare sono stati i vigili del fuoco di Bracciano ad essere ancora impegnati in un incendio di sterpaglie in via di Castel Campanile. Il rapido propagarsi delle fiamme ha raggiunto un capannone dove i pompieri hanno faticato non poco per estinguere completamente le fiamme e fare sì che non si danneggiasse ulteriormente. Una volta messo in sicurezza hanno affidato il proprietario dello stabile al personale sanitario presente sul posto per una leggera intossicazione da fumo. Attualmente i vigili sono impegnati a contenere l'incendio e fare si che non arrivi ai capannoni adiacenti. Sul posto presenti anche i carabinieri e i volontari della protezione civile.

Incendi a Roma 19 luglio 2022

Provincia ma anche la Capitale. Sono circa 40 gli interventi per incendi sul territorio di Roma e provincia nella giornata del 19/07 che hanno impegnato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma. Dalle ore 11:30 alle ore 15:00 circa i soccorritori sono stati impegnati presso il quadrante di Roma nord-ovest per un incendio boschivo che ha visto interessato la zona periferica della Pisana, tre le squadre di pompieri più alcuni moduli della protezione civile che hanno provveduto allo spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Fumo sul viadotto della Magliana

Automobilisti alle prese con rallentamenti su strade e super strade a causa della presenza di fumo conseguenza di incendi di sterpaglie a bordo strada In particolare dalle 14:50 due squadre di terra stanno operando in prossimità dell’A91 - viadotto della Magliana - dove il fumo ha recato qualche disagio al traffico veicolare. Sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino - in entrambe le direzioni - all'altezza di via della Magliana. Stesso copione sul grande raccordo anulare di Roma, sia in prossimità dell'uscita Saxa Rubra, a Roma Nord che nei tratti di A90 compresi tra Ardeatina e Pontina in carreggiata interna ed all'altezza della Roma-Fiumicino, in esterna.

Altri incendi si registrano inoltre in via della Pisana, via dei Gordiani e via Castel Malnone, in zona Malagrotta.

Incendi in provincia di Roma

Incendi in provincia che hanno riguardato anche la zona di Fiano Romano, in prossimità di via Val Casale 50, dalle ore 14 circa sono tre le squadre impegnate con l’ausilio sul posto del dos (direttore delle operazioni di spegnimento) per incendio di colture. I soccorritori durante le operazioni hanno evitato che le fiamme raggiungessero strutture abitative e commerciali.