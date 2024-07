Raffica di incendi a Roma. Bruciano sterpaglie e rifiuti in città

Roma brucia. Anche oggi, martedì 9 luglio, sono stati diversi gli interventi di vigili del fuoco, associazioni di protezione civile e polizia di Roma Capitale alle prese con incendi e fumo. Da Roma est a Roma sud, passando per i comuni della provincia i soccorritori sono intervenuti a partire dalla tarda mattinata quando un vasto incendio ha interessato la zona del lungotevere San Paolo. A prendere fuoco i rifiuti dove sorgeva la baraccopoli abusiva sgomberata lo scorso primo luglio. I vigili hanno chiuso la strada nel tratto compreso tra viale Guglielmo Marconi e via Ostiense.

Nel pomeriggio ancora incendi, a Rocca Cencia, nel VI municipio delle Torri e in zona Castel di Guido. In quest'ultima via i pompieri sono intervenuti in via Pio Spezi per un incendio di rifiuti accatastati e sterpaglie. Sono stati inviati anche due moduli antincendio. Fuori dal Raccordo ma anche in piena città, come al Prenestino dove a prendere a fuoco sono state sterpaglie e rifiuti abbandonati nell'area dell'ex Borghetto degli Artigiani di via dell'Acqua Bullicante.

Incendi in provincia di Roma

Capitale ma anche i comuni della provincia di Roma con i caschi rossi intervenuti - a partire dalle 15:00 - a Pomezia (via del Mare 181) e in via del Castel Campanile a Cerveteri, per due grandi incendi di sterpaglie e colture.