Caldo e vento, brucia la città: incendi e strade chiuse a Roma e provincia

Caldo e vento. Questo il mix micidiale che ha determinato diversi incendi a Roma e provincia. Da Casal Lumborso alla Diramazione Roma Nord sino a Pomezia i soccorritori sono impegnati in diversi focolai di medie e grandi dimensioni.

Incendio in via del Pescaccio

Dalle 13:00 i vigili del fuoco sono intervenuti per un vasto incendio di sterpaglie nella zona via del Pescaccio, a Casal Lumbroso all'altezza del km 65 del Grande Raccordo Anulare. La Sala Operativa ha inviato quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni moduli fuoristrada della protezione civile e l'elicottero Drago 125 per una ricognizione dall'alto della situazione. Sul posto anche diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Monteverde. A coordinare le operazioni di spegnimento anche il DOS 4 sul posto.

Raccordo Anulare chiuso

Come informa Anas, è stata provvisoriamente chiusa al transito la carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma, al km 66,800, all’altezza dello svincolo Casal Lumbroso/via del Pescaccio, in direzione dell’Aurelia. L’evento ha coinvolto anche i margini della sede stradale.

Un altro incendio di un versante – occorso in corrispondenza del km 27,800 del GRA – rende tuttora necessaria la chiusura della corsia di marcia tra via Nomentana e Centrale del Latte, sia in carreggiata interna che esterna, in direzione della A24.

Incendi a Pomezia e sull'A1 ed a Casal Monastero

Un altro incendio di vaste dimensioni si è sviluppato in contemporanea nelle zone di Pomezia, dove si sta intervenendo con personale di terra in operazione congiunta tra Vigili del Fuoco e protezione civile e sull'Autostrada A1 diramazione Nord Km 5.44 con le squadre 10A, 18A2.

Incendi a Tivoli e Casal Monastero

Sempre a Roma un quarto incendio si è sviluppato nella zona di Casal Monastero, nel quadrante nord est della Capitale. Scenario simile anche a Tivoli, con una vasta colonna di fumo visibile sino a Guidonia Montecelio ed il versante del IV Municipio Tiburtino.