Doppio incendio a Roma sud, fiamme alimentate dal vento: elicotteri in azione

Due fronti di fuoco. La situazione più delicata all'altezza di via di Porta Medaglia dove è intervenuto anche un elicottero. Fiamme pure in via dei Pescatori

Via di Porta Medaglia

Doppio incendio nella giornata di oggi, 26 agosto, a Roma sud. Due i fronti di fuoco, uno all'altezza di via di Porta Medaglia sul lato esterno dell'Ardeatina, l'altro alla Longarina, quartiere residenziale tra Ostia e Ostia Antica. Il primo rogo intorno alle 14 nell'area proprio di via di Porta Medaglia, all'altezza con via del Boschetto della Bella Cenci. A bruciare sterpaglie.

Qui sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione, con il supporto di un elicottero. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno dato fin da subito filo da torcere ai soccorritori. Per permettere lo spegnimento, la strada è stata chiusa e i bus della linea 702 deviati.

L'altro incendio, anche questo di dimensioni importanti, in via dei Pescatori, nel X Municipio. A bruciare sterpaglie all'altezza della Longarina con il fuoco che - anche in questo caso alimentato dal vento - ha bruciato alberi, minacciando la vicina pineta di Castel Fusano. Sul posto 4 squadre della Protezione Civile di Roma Capitale, i vigili del fuoco di Ostia e l'elicottero Lima 02 della Regione Lazio.