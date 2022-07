Incendio a Roma sud, paura sulla via Ardeatina. Fiamme sul raccordo, 4 km di coda

Ancora incendi a Roma. Anche oggi, lunedì 25 luglio, sterpaglie hanno preso in diversi punti della città. Da questa mattina vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono al lavoro per arginare le fiamme. Due i roghi più importanti. Il primo sull'Ardeatina alle 14.30, con due fronti di fuoco nel quartiere di Falcognana. I vigili del fuoco, con quattro squadre, hanno arginato le fiamme lungo via di Porta Medaglia. Secondo fronte quello di via di Torre sant'Anastasia. Provvidenziale l'intervento con il rogo diretto verso il centro.

Sul raccordo invece, nel tardo pomeriggio un grosso incendio al chilometro 61 e 400, all'altezza dell'innesto con l’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”, ha mandato in tilt la viabilità. Quattro i chilometri di coda, causate dalle fiamme che hanno interessato parte delo spartitraffico di separazione tra la complanare e la carreggiata esterna.