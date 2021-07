Pomeriggio di fuoco a Roma: tre incendi e fumo vicino alle case

Pomeriggio di fuoco a Roma nel quadrante nord est della città. Qui i soccorritori sono impegnati a spegnere tre incendi sviluppatisi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro. Ponte di Nona, Fidene-Serpentara e Casal Monastero: questi i quartieri dove vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale sono impegnati per fronteggiare le fiamme ed evitare che possano arrivare alle abitazioni.

Incendio sul viadotto Gronchi

Particolarmente impegnativa la situazione sul viadotto dei presidenti fra il viadotto Gronchi ed il viadotto Saragat, zona Fidene-Serpentara, nel III Municipio Montesacro, dove dalle 13:40 protezione civile ei vigili del fuoco sono impegnati a domare un vasto rogo di sterpaglie che ha interessato anche diverse baracche che si trovano a ridosso del viadotto Apprensione anche per un vicino maneggio con i soccorritori posizionati a ridosso dello stesso. Sul posto anche il Dos (Direttore Operazioni Spegnimento) per il coordinamento del mezzo aereo elicottero.

Al fine di agevolare le operazioni gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Captiale hanno dovuto chiuedere, a partire dalle 14:00, provvisoriamente la strada in direzione Monte Giberto al fine di consentire le operazioni di spegnimento.

Incendio a Ponte di Nona

Cambia il quartiere ma non lo scenario, in particolare fra Ponte di Nona e Colle degli Abeti per un vasto incendio divampato a ridosso delle abitazioni. Numerose le vie interessate dal rogo da via Danusso a viale Don Giuseppe Puglisi. A bruciare un terreno alle spalle di un istituto comprensivo con il fuoco che, alimentato dal vento, ha preso forza rapidamente spingendosi a ridosso delle abitazioni e i vigili del VI Torri ad agevolare la viabilità. Durante le operazioni di spegnimento che sono ancora in atto, sono rimasti coinvolti due appartamenti ed una autorimessa

Incendio a Casal Monastero

Un terzo incendio si è sviluppato sempre nel quadrante nord est, in zona Casal Monastero. Anche in questo caso a prendere fuoco una vasta porzione di sterpaglie in via Sant'Alessandro. Sul posto vigili del fuoco e gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Municipale.

Incendio a Castel San Pietro Romano

Fiamme che in questa giornata non hanno risparmiato la provincia di Roma, in particolare il Comune di Castel San Pietro Romano, con i pompieri che a scopo precauzionale hanno evacuato gli abitanti del piccolo centro dei Monti Prenestini una volta che le fiamme hanno lambito le loro abitazioni.

"I vigili del fuoco ed i volontari sono impegnati da ore a domare un grave incendio a Roma Est che ha l'ambito le abitazioni di Colle degli Abeti e Ponte di Nona - dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi -. Le aree interessate erano state oggetto di ripetute richieste di interventi preventivi dei cittadini e presenteremo quindi una interrogazione per sapere pee quali motivi la Giunta Raggi non abbia previsto insieme ai vari organi competenti adeguati interventi di messa in sicurezza delle case".